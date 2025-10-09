Представлены мощные и защищенные Windows-планшеты Dell

Компания Dell представила новые планшеты Pro Rugged 10 и Rugged 12, ориентированные на использование в экстремальных условиях. Устройства получили модульную конструкцию, съемные аккумуляторы и поддержку функций искусственного интеллекта на базе Copilot+ PC.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NotebookCheck.

Dell Pro Rugged 12 получил 12-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1200 нит, защищенный стеклом Gorilla Glass 5. Масса этой модели составила 1,31 кг. Версия Pro Rugged 10, в свою очередь, предлагает 10-дюймовый дисплей с яркостью до 1000 нит при массе 1,04 кг.

Обе модели оснащены процессорами Intel Ultra 7 или Ultra 5, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD до 2 ТБ.

Вместе с тем старшая версия получила сканер штрихкодов с увеличенным радиусом действия, младшая - крепление VESA (50x50). Оба планшета сертифицированы по стандартам IP66, MIL-STD-810H и MIL-STD-461G, поддерживают работу с перчатками и во влажных условиях, а также позволяют заменять аккумулятор, накопитель и порт USB-C.

Устройства комплектуются модулями TPM 2.0, поддержкой Wi-Fi 7, фронтальной камерой со шторкой приватности и системой Windows Hello. Встроенные средства биометрической идентификации включают сканер отпечатков пальцев и слот для смарт-карт.

Для корпоративных заказчиков предлагаются модификации с 5G-модемом и клавиатурой с защитой IP66.

В США планшет Dell Pro Rugged 10 оценивается от $2670, а Pro Rugged 12 - от $2990.