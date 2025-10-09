Туристы смогут расплачиваться в Азербайджане через приложение своих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил менеджер по продуктам Центрального банка Азербайджана Эмиль Агджаев в ходе выступления на Bakı Fintex Forum-2025.

Отметив, что стандарт AZ-QR основан на международных нормах, представитель Центробанка сказал, что его главное преимущество заключается в том, что он может без проблем работать в различных банковских и финтех-системах.

"Поскольку AZ-QR разработан в соответствии с международными стандартами, он легко интегрируется с системами QR-платежей других стран. Это означает, что при интеграции с Турцией или Казахстаном туристы из этих стран смогут удобно совершать QR-платежи в Азербайджане через свои банковские приложения", - подчеркнул Э. Агджаев. Он добавил, что такая практика уже широко распространена в азиатских странах. Эти государства признают и поддерживают QR-системы друг друга: "Азербайджан также движется в этом направлении и стремится к международной интеграции в сфере финтеха".