Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров отметил значительные успехи в укреплении социально-экономического положения в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и подчеркнул важность дальнейшего развития интеграционных процессов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сказал в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан.

"Эти результаты в целом демонстрируют эффективность интеграционных механизмов и упрощенных режимов торговли, подтверждая последовательное продвижение к формированию общего экономического пространства", - подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров отметил, что стабильный рост ключевых макроэкономических показателей, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности региона свидетельствуют о конкретных успехах стран Содружества.

Президент поздравил Туркменистан с принятием председательства в СНГ в 2026 году и подтвердил неизменную приверженность Кыргызстана активному участию во всех интеграционных инициативах Содружества, направленных на повышение благосостояния народов региона.

По итогам заседания в расширенном составе лидеры стран СНГ подписали пакет документов, призванных усилить координацию в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики и гуманитарного взаимодействия, открывая новые возможности для совместного развития.