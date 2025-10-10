Figure показала свой аналог человекоподобного робота Илона Маска

Американский стартап Figure показал новое поколение своего робота-гуманоида - Figure 03. Подробности о новинке появились на официальном сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рост Figure 03 составляет около 168 см, вес - 60 кг. Робот способен передвигаться со скоростью до 1,2 м/с и оснащен рядом технологических обновлений. Каждая рука получила встроенные широкоугольные камеры, которые позволяют ИИ-системе Helix сохранять "зрение" даже при потере сигнала с основных камер, например, во время работы в ограниченном пространстве.

Кончики пальцев стали более мягкими и чувствительными - датчики способны определять силу давления с точностью до 3 граммов, что повышает надежность захвата предметов. Для безопасного использования в бытовых условиях корпус частично покрыт мягкой пеной и текстилем, которые можно легко снять и очистить. Улучшенная аудиосистема обеспечивает более точное распознавание речи в реальном времени.

Робот поддерживает беспроводную зарядку и может автоматически подключаться к станции. Кроме того, Figure 03 стал первым роботом компании, разработанным специально для крупносерийного производства. Для этого Figure пересмотрела цепочки поставок и запустила собственное производство BotQ, рассчитанное на выпуск до 12 тыс. устройств в год.

Компания не раскрыла стоимость устройства и сроки начала поставок.