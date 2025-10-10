https://news.day.az/economy/1787197.html Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере льготного финансирования В Фонде развития бизнеса Азербайджана состоялась встреча с представителями DAMU - Фондом развития предпринимательства Республики Казахстан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд развития предпринимательства Азербайджана.
В Фонде развития бизнеса Азербайджана состоялась встреча с представителями DAMU - Фондом развития предпринимательства Республики Казахстан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд развития предпринимательства Азербайджана.
В ходе встречи стороны обсудили работы, проведённые в направлении поддержки предпринимателей с использованием механизмов льготного финансирования.
Также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества и реализации положений меморандума, подписанного между структурами.
