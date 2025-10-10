Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере льготного финансирования

В Фонде развития бизнеса Азербайджана состоялась встреча с представителями DAMU - Фондом развития предпринимательства Республики Казахстан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд развития предпринимательства Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили работы, проведённые в направлении поддержки предпринимателей с использованием механизмов льготного финансирования.

Также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества и реализации положений меморандума, подписанного между структурами.