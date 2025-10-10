https://news.day.az/society/1787137.html В Азербайджане объявлен открытым сезон охоты Проведено очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. На заседании было принято решение объявить с сегодняшнего дня сезон охоты открытым.
В Азербайджане объявлен открытым сезон охоты
Проведено очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
На заседании было принято решение объявить с сегодняшнего дня сезон охоты открытым.
Представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева сообщила, что на заседании было решено открыть сезон охоты до 1 декабря 2025 года и продолжить наблюдение за динамикой процессов в природе.
По словам А. Бабаевой, в зависимости от результатов наблюдений в последующие месяцы будет рассмотрен вопрос о продлении срока сезона охоты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре