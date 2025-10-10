В Азербайджане объявлен открытым сезон охоты

Проведено очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

На заседании было принято решение объявить с сегодняшнего дня сезон охоты открытым.

Представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева сообщила, что на заседании было решено открыть сезон охоты до 1 декабря 2025 года и продолжить наблюдение за динамикой процессов в природе.

По словам А. Бабаевой, в зависимости от результатов наблюдений в последующие месяцы будет рассмотрен вопрос о продлении срока сезона охоты.