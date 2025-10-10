Эти изменения повысят стоимость жилья в Азербайджане

В настоящее время наибольший спрос на энергию наблюдается в жилых домах. Для всех вновь строящихся, капитально отремонтированных и реконструируемых жилых и нежилых объектов получение паспорта энергоэффективности станет обязательным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, при проектировании строительства важно рассчитывать энергопотребление. На основе этих расчетов определяется энергетический класс здания, и эти показатели фиксируются в паспорте.

Депутат Милли Меджлиса Ровшен Мурадов отметил, что стоимость паспорта зависит от площади и типа здания: с увеличением площади оплата за квадратный метр уменьшается.

По мнению экономиста Халида Керимли, это нововведение не останется без влияния на рынок недвижимости:

"В будущем покупатели и арендаторы будут уделять больше внимания энергетическому классу квартиры. Это приведет к росту интереса к энергоэффективным домам и увеличению их стоимости. В то же время для строительных компаний это станет дополнительным преимуществом при продвижении своих объектов".