В Баку проходит церемония прощания с народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы

Сегодня в Баку, в мечети Тезе Пир, проходит церемония прощания с выдающейся актрисой, народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы. Проститься с легендой азербайджанской сцены пришли коллеги, друзья, представители творческой интеллигенции, поклонники и простые горожане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Траурная тишина творит зале, где установлен портрет актрисы, окружённый живыми цветами и венками, слова соболезнования близким и родным... Уход Амины Юсифгызы стал невосполнимой утратой для всей азербайджанской культуры. Амина Юсифкызы - не просто актриса, а голос, душа и сердце целой эпохи. С её уходом завершается важная глава нашей театральной истории.

Выступившие заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана и СССР Фархад Бадалбейли, проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова, первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова, народные артисты Егяна Ахундова, Бриллиант Дадашова и Шукюфа Юсифова, известный телеведущий Салех Багиров и другие поделились теплыми воспоминаниями, отметили большой вклад Амины Юсифгызы в развитие и пропаганду национального искусства.

Амина Юсифкызы родилась 24 сентября 1936 года в Баку. Свою сценическую карьеру начала ещё школьницей, на сцене Государственного театра юного зрителя. Уже тогда её яркий темперамент, выразительная речь и глубокое чувство роли покоряли зрителей. Позже - годы работы в Театре юного зрителя, затем на сцене Национального драматического театра. С 1974 года - работа на киностудии "Азербайджанфильм", десятки запоминающихся ролей в кино, неповторимый голос в дубляже, мастерство художественного слова. Имя Амины Юсифгызы ассоциируется с настоящим искусством, искренностью и преданностью сцене. Её роли - от лирических до трагических - оставили след в сердцах зрителей. Она жила сценой, дышала словом, и своим искусством говорила со всем народом.

Память о ней останется в каждом слове, в каждой сцене, в каждом фильме, где она оставила частичку своей души. Прощай, Амина Юсифгызы. Спасибо за всё!