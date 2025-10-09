Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 9 октября сообщило агентство Reuters.

"Официальные лица с обеих сторон подтвердили, что они подписали соглашение после непрямых переговоров на египетском пляжном курорте Шарм-эш-Шейх. В соответствии с соглашением боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников <...> в обмен на сотни заключенных, удерживаемых Израилем", - сообщает издание.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности. После этого грузовики с продовольствием и медикаментами будут допущены в сектор Газа для помощи жителям.