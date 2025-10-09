ИИ и "умные города" составят основу цифровой инфраструктуры стран

Искусственный интеллект и "умные города" в ближайшем будущем составят основу цифровой инфраструктуры стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) генерал-лейтенант Ильгар Мусаев в ходе выступления на фестивале по кибербезопасности "CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge".

По его словам, геополитические и технологические процессы, происходящие в регионе и мире в последние годы, вывели вопросы информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры в число первостепенных задач повестки дня национальной безопасности. "Стратегия Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы", являясь основной дорожной картой в этом направлении, служит обеспечению надежности и устойчивости информационной среды страны. Именно с этой точки зрения мероприятия, организованные в рамках CIDC-2025, имеют особую значимость.

И.Мусаев подчеркнул, что в этом году мероприятие предоставляет участникам и посетителям более широкие возможности: "В течение двух дней с участием местных и зарубежных экспертов в области информационной безопасности будут проведены 10 презентаций и 5 панельных обсуждений. Помимо этого, основные части программы состоят из выставки решений по кибербезопасности, в которой участвует более 60 компаний, виртуальных соревнований CTF, организации специальных бесплатных экспертных тренингов для 360 специалистов и виртуального соревнования под названием "Кибервойна в "умных городах". Название этого соревнование выбрано неслучайно. В ближайшем будущем "умные города", управляемые искусственным интеллектом, будут составлять основу цифровой инфраструктуры стран. В соревновании симулированы критические виртуальные инфраструктуры города Баку. Участники соревнования должны проанализировать информационную безопасность этих инфраструктур и обнаружить их уязвимости".

Он отметил, что в настоящее время идет процесс стремительной цифровизации во многих сферах, начиная с систем управления энергетикой до транспортных сетей, от здравоохранения до систем образования. "Однако каждая из этих систем потенциально может превратиться в киберсреде в цель. Вопросы кибербезопасности сегодня являются не только техническим вопросом - они превращаются в вопрос национальной безопасности. С этой точки зрения ожидаемое соревнование "Кибервойна в "умных городах" имеет особую значимость. В этом соревновании 20 местных и 5 зарубежных команд проверят свои знания и навыки, и это не просто платформа конкуренции - это в то же время важная возможность чему-то научиться, приобрести ценный опыт и усилить сотрудничество", - сказал И.Мусаев.

Он отметил, что "CIDC-2025" является уникальной платформой, объединяющей специалистов сектора информационной безопасности, государственного и частного секторов, академических кругов и представителей молодого поколения.

"Уверен, что это мероприятие внесет значимый вклад в развитие экосистемы кибербезопасности нашей страны, надежную защиту критической инфраструктуры и в расширение возможностей международного сотрудничества Азербайджана", - отметил он.