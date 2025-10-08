Завершились соревнования по художественной гимнастике на III Играх стран СНГ

В Шекинском олимпийском спорткомплексе завершились соревнования по художественной гимнастике, проходившие 6-8 октября в рамках III Игр стран Содружества.

Как сообщает Day.Az, в престижном турнире приняли участие 86 гимнастов и 9 групповых команд из 9 стран - Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, Кыргызстана, Кубы, России и Беларуси.

Сборную Азербайджана в индивидуальной программе представляли Шамс Агагусейнова, Азада Атакишиева, Фидан Гурбанлы и Нур Садыгова, а в групповых упражнениях среди молодежи - Назрин Салманлы, Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Шамс Муваффаки и Нилуфер Оруджлу.

По итогам отборочного этапа азербайджанские гимнастки вышли в финал во всех программах и успешно выступили, завоевав в целом 8 медалей. Азада Атакишиева стала серебряным призёром в многоборье, упражнениях с мячом и лентой, а Нур Садыгова завоевала "бронзу" в упражнениях с обручем. Фидан Гурбанлы выиграла "серебро" в упражнениях с булавами. Команда в групповых упражнениях завоевала бронзовые медали в упражнениях с 5 обручами и 5 парами булав.

Кроме того, команда Азербайджана стала бронзовым призёром в командном зачёте.