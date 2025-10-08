Денежные переводы из Азербайджана в Португалию выросли

В первом полугодии этого года объём денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Португалию составил 789 тысяч долларов США.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 273 тысячи долларов США или на 52,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля Португалии в общих денежных переводах из Азербайджана за отчётный период составила 0,3%.

В первом полугодии 2024 года объём денежных переводов из Азербайджана в Португалию составлял 516 тысяч долларов США.

Всего за первые шесть месяцев 2025 года объём денежных переводов физических лиц из Азербайджана за границу составил 238,2 миллиона долларов США, что на 21,4 миллиона долларов США или на 8,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В то же время объём денежных переводов физических лиц из-за рубежа в Азербайджан составил 533,957 миллиона долларов США, что на 33,847 миллиона долларов США или на 6% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года.