Хорватский спикер о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Хорватия решительно поддерживает достигнутый прогресс в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Хорватии Гордан Яндрокович на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Г.Яндрокович отметил, что в ходе встречи со спикером Азербайджана состоялся конструктивный обмен мнениями по различным аспектам двусторонних отношений между Хорватией и Азербайджаном, ситуации в соседних с ними странах, а также по актуальным геополитическим вызовам и вопросам безопасности.

"Мы также обсудили текущее состояние мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.