Оппозиция выдвинула Макрону требование

Левая оппозиция во французском парламенте потребовала от президента Эммануэля Макрона назначить главу правительства из их политического лагеря.

Как передает Day.Az, в совместном заявлении участников альянса "Новый народный фронт", в который входят Социалистическая партия, Французская компартия, "Экологисты" и другие левые движения, подчеркивается: "Макрон обязан назначить премьер-министром представителя левых сил".

Коммюнике опубликовано на официальной странице Французской компартии в X. Оно появилось после встречи в Париже лидеров альянса, где они также заявили о необходимости пересмотра курса президента. По их мнению, упрямое следование нынешней политике лишь углубляет кризис во Франции.

Напомним, на досрочных выборах в парламент 2024 года коалиция "Новый народный фронт" завоевала 182 депутатских мандата, обогнав центристский блок "Вместе за республику" с 168 местами. Третьими оказались "Национальное объединение" и их союзники из числа "Республиканцев", получившие суммарно 143 мандата. Для абсолютного большинства необходимо как минимум 289 мест, поэтому ни одна из сил его не добилась.

На этом фоне премьер-министр Себастьен Лекорню подал прошение об отставке. Решение было принято после того, как обновленное правительство оказалось почти полностью составленным из членов прежнего кабинета - 13 из 18 постов сохранили бывшие министры. В понедельник Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню до среды провести консультации с политическими партиями для выработки общей платформы и обеспечения стабильности. В случае провала переговоров президент пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие шаги, о чем журналистам сообщили источники, близкие к французскому лидеру.