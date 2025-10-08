Новые правила в связи с пенсиями

Теперь решения, связанные с пенсиями, будут приниматься быстрее и удобнее. Новые правила, утвержденные Кабинетом министров в сфере трудовых пенсий, позволяют гражданам отслеживать весь процесс через платформу электронного правительства и получать результаты в короткие сроки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Эти изменения основаны на поправках к Закону "О трудовых пенсиях" и направлены на то, чтобы сделать систему более гибкой и прозрачной. По словам Байрамова, решения о назначении, перерасчете или прекращении пенсий будут автоматически отображаться в электронной системе.

Электронизация процесса - это не только удобство, но и шаг к повышению прозрачности. Автоматизация обмена данными между государственными структурами позволит избежать задержек в документообороте. Новый механизм также обеспечит автоматическое обновление индивидуальных пенсионных счетов граждан, что в некоторых случаях может привести к увеличению суммы пенсии.

Кроме того, новые правила ускорят процесс проактивного назначения пенсий. Граждане, прекратившие трудовую деятельность, будут автоматически получать уведомление от системы о назначении им пенсии.

Подробнее в сюжете: