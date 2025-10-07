В Азербайджане ведется работа по освобождению операций по исламскому банкингу от НДС

В Азербайджане ведется работа по освобождению исламских финансовых операций от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

По его словам, для полной реализации потенциала исламского финансирования в Азербайджане необходимо наличие ряда ключевых факторов.

"Во-первых, важно создать равные условия для традиционных и исламских финансовых услуг. Это требует адаптации финансового регулирования к особенностям исламских финансовых продуктов. В то же время большое значение имеет гармонизация налогообложения операций с исламскими финансовыми продуктами. Мы знаем, что некоторые финансовые услуги освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Поэтому важно применять эти принципы к исламским финансовым операциям. В настоящее время мы работаем в этом направлении совместно с соответствующими государственными органами", - отметил он.

Р. Тахиров подчеркнул, что вторым важным фактором является наращивание потенциала и обучение персонала. "В ходе наших обсуждений с Центральным банком Пакистана и другими партнерами мы увидели, что даже в странах с большим опытом в этой сфере наблюдается нехватка специалистов по исламскому финансированию. Поэтому, будучи страной, которая только начинает внедрять исламское финансирование, нам совместно с международными партнерами, включая Исламский банк развития, необходимо внедрить комплексные программы обучения банковских сотрудников работе с этими продуктами. Это очень важный вопрос, и мы продолжим работу в этом направлении.

В-третьих, финансовым учреждениям важно усилить свои возможности по управлению рисками в этом направлении. Поскольку риски, связанные с исламскими финансовыми продуктами, в определенной степени отличаются от рисков, связанных с традиционными финансовыми продуктами, банкам также необходимо предоставить соответствующие инструменты для управления этими рисками. Кроме того, не менее важным фактором является соблюдение международных стандартов при разработке надзорной и регуляторной базы для исламского финансирования и банковского дела. Соблюдение международных стандартов, установленных Советом по исламским финансовым услугам (IFSB) и Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI) крайне важно для обеспечения прозрачности, доверия и стабильности участников рынка.

В то же время сотрудничество с центральными банками стран региона и международными организациями также является неотъемлемой частью этого процесса. Мы считаем, что эти факторы сыграют решающую роль в раскрытии полного потенциала исламского финансирования и банковского дела в Азербайджане", - отметил представитель ЦБА.