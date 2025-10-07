Туризм перестал быть основой экономики этой страны

Рост туристической отрасли Испании резко замедлился из-за сокращения расходов туристов из Европы и США, а ее вклад в экономический рост в этом году окажется слабее ожидаемого.

Как сообщает Day.Az, об этом во вторник заявила Испанская федерация профессионалов туризма Exceltur.

Теперь Exceltur ожидает, что вся деятельность, связанная с туризмом, во второй по посещаемости стране мира вырастет всего на 2,8% в 2025 году по сравнению с прогнозом роста в 3,3%.

В этом году доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте Испании составит 13,1%, что ниже первоначальной оценки в 13,5%.

"Туризм больше не является основным двигателем испанской экономики", - заявил на пресс-конференции вице-президент Exceltur Оскар Перелли, добавив, что этот сектор больше не сможет значительно превысить ожидаемый экономический рост Испании в 2,6%.

Число международных туристов может оказаться меньше 100 миллионов, прогнозируемых Всемирным советом по путешествиям и туризму в начале этого года.

В прошлом году Испания зарегистрировала рекордные 94 миллиона туристов..

Замедление роста связано со снижением расходов туристов из Германии, Франции, Турции и США, сообщает Exceltur. Увеличение числа туристов из Великобритании, на долю которых приходится 26,5% от общего числа посетителей, а также из Китая и Польши, помогло компенсировать эту тенденцию в пиковый сезон, в то время как число внутренних туристов осталось неизменным.