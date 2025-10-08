Китай добавит новые хранилища для резервов нефти

Китай добавит одиннадцать хранилищ для резервных запасов нефти в этом и следующем году, судя по данным открытых источников, изученных агентством Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, общая вместимость этих хранилищ составляет 26,8 млн кубометров, или около 169 млн баррелей, что эквивалентно двухнедельному объему импорта нефти в Китай. Три из них расположены в глубине страны (на севере провинции Шэньси и юго-западе провинции Юньнань), остальные - на восточном и южном побережьях.

Для сравнения, Китай увеличил резервные хранилища на 180-190 млн баррелей в период с 2020 года по 2024 год, по оценкам аналитических компаний Vortexa и Kpler.

По сообщениям государственных СМИ и интернет-сайтов компаний, большинство новых хранилищ в КНР позиционируются правительством и компаниями как "коммерческие резервы". Однако, по словам отраслевых экспертов, поскольку резервуары строятся госкомпаниями, закупающими нефть в резервы, эти объекты служат государственными резервами на случай чрезвычайной ситуации, пишет агентство.

Китай - крупнейший в мире покупатель нефти.