Дания ужесточает санмеры из-за вспышки птичьего гриппа

Дания уничтожит 150 тыс. кур после обнаружения вспышки крайне заразного вируса птичьего гриппа H5N1 на юго-востоке полуострова Ютландия.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления ветеринарии и продовольствия Дании.
Отмечается, что это первая вспышка заболевания в птичьем поголовье с апреля, когда были сняты ограничения на птицеводство, введенные в декабре 2024 года.
Правительство Нидерландов во вторник объявило о намерении забить 71 тыс. кур на птицеферме в северной части Нидерландов после обнаружения птичьего гриппа.
