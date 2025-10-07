https://news.day.az/society/1786429.html В Баку ожидаются серьезные изменения - ВИДЕО До 2035 года планируется реализовать Генеральный план Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на AzTV, в рамках проекта в городе ожидаются серьёзные изменения. В частности, в Баку будут снесены здания, отслужившие свой срок эксплуатации, а на их месте возведут новые строения, отвечающие современным требованиям.
До 2035 года планируется реализовать Генеральный план Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на AzTV, в рамках проекта в городе ожидаются серьёзные изменения.
В частности, в Баку будут снесены здания, отслужившие свой срок эксплуатации, а на их месте возведут новые строения, отвечающие современным требованиям.
Кроме того, будет расширена территория Центрального парка.
Более подробную информацию можно посмотреть в видеоматериале:
