В Баку ожидаются серьезные изменения

До 2035 года планируется реализовать Генеральный план Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на AzTV, в рамках проекта в городе ожидаются серьёзные изменения.

В частности, в Баку будут снесены здания, отслужившие свой срок эксплуатации, а на их месте возведут новые строения, отвечающие современным требованиям.

Кроме того, будет расширена территория Центрального парка.

