Сенат США в шестой раз не смог остановить шатдаун

Американские сенаторы в шестой раз провалили голосование за законопроект о фактическом прекращении шатдауна правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляцию заседания сената США вел телеканал C-Span.

Отмечается, что документ о продолжении финансирования правительства поддержали 54 сенатора, а против его принятия высказались 45. Для принятия законопроекта нужно 60 голосов.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина - разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун - 22-й в истории страны и 4-й - при президенте Дональде Трампе.