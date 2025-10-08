В Дании введут бесполетные зоны на время проведения саммита ЕС

Полиция Дании объявит ряд районов места проведения саммита ЕС бесполетными зонами. Об этом говорится в заявлении датской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 9 по 10 октября в Хорсенсе состоится встреча министров в сфере телекоммуникаций, а 13 и 14 октября - министров торговли.

"В связи с председательством [Дании] в ЕС в районе Хорсенса будут созданы временные бесполетные зоны", - говорится в заявлении ведомства.

Датские правоохранители отмечают, что меры приняты исключительно в интересах безопасности и для поддержания общественного порядка.