https://news.day.az/world/1786653.html В Дании введут бесполетные зоны на время проведения саммита ЕС Полиция Дании объявит ряд районов места проведения саммита ЕС бесполетными зонами. Об этом говорится в заявлении датской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. С 9 по 10 октября в Хорсенсе состоится встреча министров в сфере телекоммуникаций, а 13 и 14 октября - министров торговли.
В Дании введут бесполетные зоны на время проведения саммита ЕС
Полиция Дании объявит ряд районов места проведения саммита ЕС бесполетными зонами. Об этом говорится в заявлении датской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С 9 по 10 октября в Хорсенсе состоится встреча министров в сфере телекоммуникаций, а 13 и 14 октября - министров торговли.
"В связи с председательством [Дании] в ЕС в районе Хорсенса будут созданы временные бесполетные зоны", - говорится в заявлении ведомства.
Датские правоохранители отмечают, что меры приняты исключительно в интересах безопасности и для поддержания общественного порядка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре