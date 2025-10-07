Анонсирован запуск европейского Sentinel-1D
Ракета Ariane 6 со спутником Sentinel-1D стартует через четыре недели.
Как передает Day.Az, об этом сообщает европейская компания Arianespace.
Запуск космического аппарата программы Европейского космического агентства по мониторингу окружающей среды Copernicus запланирован на 5 ноября в 00:03 по московскому времени с космодрома во Французской Гвиане. Радиолокационный спутник Sentinel-1D будет выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 693 километра. Миссия VA265 станет третьим коммерческим полетом новой европейской ракеты Ariane 6 и четвертым запуском данного носителя.
В задачи космического аппарата входят всесуточное наблюдение за морскими льдами, а также отслеживание оседаний грунта и разливов нефтепродуктов.
