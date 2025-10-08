АБР поддерживает "зеленый" переход и развитие МСП в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) поддерживает "зеленый" переход и развитие малых и средних предпринимательств (МСП) в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на Halal Business Forum.

По ее словам, АБР, основанный 58 лет назад и объединяющий 69 стран-членов, продолжает активно поддерживать развитие МСП по всему региону Азии, признавая их "опорой национальных экономик".

"Это утверждение справедливо и для Азербайджана, где я возглавляю команду из 30 специалистов, работающих над расширением частного сектора и поддержкой МСП", - отметила Сунния Дуррани-Джамал.

По ее словам, АБР оказывает финансовую, техническую и консультационную помощь, а также содействует проведению реформ, направленных на укрепление деловой среды.

Она подчеркнула, что банк активно сотрудничает с министерством экономики Азербайджана, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и другими партнерами для обеспечения доступа предпринимателей к необходимым ресурсам, инновациям и устойчивому развитию.

"Мы не ограничиваемся финансированием. Наша цель - развивать потенциал бизнеса, поощрять устойчивые практики и формировать условия, в которых МСП смогут процветать. Работая вместе с партнерами, мы способствуем созданию рабочих мест, инклюзивному экономическому росту и долгосрочному благополучию сообществ", - сказала представитель АБР.

Она добавила, что малый и средний бизнес играет ключевую роль не только в экономической активности, но и в достижении экологической устойчивости, а их вовлечённость крайне важна для успешного "зелёного" перехода.

По словам Дуррани-Джамал, переход к "зеленой" экономике не только защищает окружающую среду, но и повышает конкурентоспособность предприятий. При этом МСП сталкиваются с рядом сложностей - от высоких издержек и ограниченного доступа к финансированию до воздействия климатических рисков и перебоев в логистике.

Директор АБР добавила, что международные и национальные партнеры, включая азербайджанские государственные структуры, активно работают над внедрением стимулирующих мер, налоговых льгот и инструментов финансирования для поддержки экологической трансформации бизнеса.

"Одной из ключевых инициатив в рамках COP29 стала Бакинская климатическая коалиция по "зеленому" переходу МСП, в которой KOBIA сыграло важную роль. В принятой декларации стороны договорились о двух приоритетах: укреплении потенциала МСП и стимулировании спроса со стороны бизнеса на экологичные решения", - подчеркнула Сунния Дуррани-Джамал.