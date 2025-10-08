Состоялся деловой "круглый стол" Оман-Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"В рамках делового визита в Султанат Оман мы вместе с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана Куаисом бин Мохаммедом бин Мооса Аль Юсефом и другими коллегами приняли участие в деловом "круглом столе" Оман-Азербайджан, где обсудили пути повышения эффективности экономического сотрудничества.

Одним из приоритетов совместной деятельности является укрепление деловых связей за счет перспективных проектов, служащих общим интересам, способствующих диверсификации наших экономик и укреплению регионального партнерства. В этом контексте мы подчеркнули важность совместного участия в платформах с высоким потенциалом развития и инвестиций, создания азербайджано-оманской рабочей группы по инвестициям, реализации решений, ускоряющих переход к "зеленой" энергии, организации обмена опытом по модели "Домов МСП", а также поддержки совместных инициатив в сфере цифровой трансформации", - говорится в публикации.