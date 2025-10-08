В Германии зафиксировано рекордное падение промпроизводства

Объем промышленного производства в Германии в августе сократился гораздо сильнее, чем ожидалось, из-за резкого сокращения производства автомобилей. Это произошло на фоне истощения спроса в преддверии введения пошлин США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, Федеральное статистическое управление сообщило в среду, что промышленное производство упало на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим падением с марта 2022 года.

По данным статистического управления, объемы производства в крупнейшей промышленной отрасли Германии, автомобильной промышленности, сократились на 18,5% по сравнению с предыдущим месяцем из-за ежегодного закрытия заводов на праздники и переналадки производства.

Спрос со стороны США, крупнейшего торгового партнера Германии, замедлился после нескольких месяцев предварительных закупок в ожидании пошлин, введенных Президентом Дональдом Трампом.

По словам старшего экономиста Commerzbank Ральфа Солвина, сегодняшние данные - это еще одно свидетельство того, что экономика Германии в третьем квартале практически не выросла.

Экономика Германии уже много лет испытывает трудности из-за роста цен на энергоносители после российско-украинской войны.

По данным статистического управления, на общую цифру также повлияло значительное снижение объемов производства машин и оборудования, фармацевтических препаратов, электротехнических и компьютерных, электронных и оптических товаров.