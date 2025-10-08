https://news.day.az/society/1786592.html

Грузовик врезался в автобус в Баку - ВИДЕО

В Баку грузовой автомобиль столкнулся с автобусом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, происшествие произошло ночью на проспекте Зии Буниятова. В результате того, что грузовик совершил столкновение с автобусом марки "Mercedes", оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.