Грузовик врезался в автобус в Баку

В Баку грузовой автомобиль столкнулся с автобусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, происшествие произошло ночью на проспекте Зии Буниятова.

В результате того, что грузовик совершил столкновение с автобусом марки "Mercedes", оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка. Пострадавших нет.

Представляем видеозаписи с места происшествия.