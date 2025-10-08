Хроника Победы: Достойный ответ трусливому врагу

8 октября министерство обороны Азербайджана отчиталось о ситуации на фронте вечером и ночью предыдущего дня. Отмечено, что Азербайджанской армией было уничтожено до 10 танков, 6 пушек Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка "Акация", около 30 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы противника. Группа солдат подразделений, расположенных на оборонительных участках 1-го и 7-го полков армянской армии, самовольно оставив боевые позиции, дезертировала. В 22:00 7 октября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении предпринял попытку осуществить полет над участком Агстафинского района на армяно-азербайджанской государственной границе и был сбит.

Армянские вооруженные силы с утренних часов 8 октября обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые.

8 октября бессильная против ВС Азербайджана армия Армении вновь подвергла Гянджу ракетному обстрелу. Удар был нанесен около 4 часов утра, в результате чего нанесен материальный ущерб нескольким гражданским объектам, одному автомобилю и ряду жилых зданий.

С утра армяне начали обстреливать город Барда. Обстрел осуществляется с применением комплекса "Точка-У". В результате попадания снаряда в находящийся в центре Барды ресторан "Гадим Барда" 8 октября, примерно в 11 утра, двое находившихся в ресторане лиц были госпитализированы с различными телесными повреждениями. В то же время, в результате падения снаряда вблизи бардинской средней школы номер 5 пять человек получили ранения, зданию школы и многочисленным транспортным средствам был нанесен значительный ущерб.

Вооруженные силы Армении продолжили подвергать обстрелу мирные населенные пункты из тяжелых артиллерийских установок, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства. Утром 8 октября враг подверг обстрелу не находящиеся под оккупацией населенные пункты Агдамского района. В результате артиллерийского обстрела сел и поселков ущерб был нанесен около 50 домам, подсобным зданиям, музыкальной школе, средней школе, участковой больнице, а также магазинам и другим объектам, электрическому и газовому хозяйству, погиб домашний скот.

В целом, в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении с 27 сентября по сегодняшний день пострадали 10 средних школ, 2 музыкальные школы, 2 детских сада и 1 участковая больница.

8 октября около 6 часов утра на территорию поселка Ашагы Агджакенд Геранбойского района упали артиллерийские снаряды, в результате расположенному там административному зданию Ходжалинского районного отделения полиции был нанесен большой ущерб.

В ответ на огонь по гражданским объектам и мирным гражданам Азербайджанская армия продолжила 8 октября уничтожать военные объекты противника и гнать врага с наших земель. Министерство обороны распространило видеозапись артиллерийских ударов, нанесенных в ходе ночных боев по штабу, инфраструктуре, складам оружия и боеприпасов воинской части вооруженных сил Армении.

Министерство обороны Азербайджана опровергло утверждения армянской стороны о якобы обстреле церкви в Шуше. В МО подчеркнули, что в отличии от вооруженных сил Армении, которые 4 октября подвергли обстрелу в Гяндже гражданские объекты, жилые здания, в том числе религиозный памятник - комплекс Имамзаде, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные и, в частности, религиозные памятники и постройки.

Боевая техника противника, предпринявшего в дневное время попытку передислоцироваться, была уничтожена артиллерийским огнем. По информации Минобороны, была разгромлена военная колонна противника.

Министерство обороны АР распространило очередные видеокадры захваченных у врага военных трофеев.

Вооруженные силы Азербайджана продолжают освобождать оккупированные территории страны. Азербайджанская армия, освобождая от оккупации село Горадиз, захватила в качестве трофея бронетехнику, которую, убегая, бросили армянские военные.

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) обнаружило в Геранбое фрагменты выпущенного из РСЗО "Смерч" реактивного снаряда с кассетной головной частью. Было отмечено, что фрагменты обнаружены в селе Гызылхаджылы Геранбойского района.