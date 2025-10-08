Увеличился товарооборот Ирана с Туркменистаном

За первые 6 месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2025 года) товарооборот с Туркменистаном через таможню "Шахид Шуштари" в районе Сарахс провинции Хорасан-Резави увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил генеральный директор таможенного управления "Шахид Шуштари" Али Акбар Кияни, передает Day.Az.

По его словам, за отчетный период объем товарооборота составил 2,63 млн тонн против 1,86 млн тонн годом ранее. В частности, импорт через таможню вырос на 20%, экспорт - на 20%, а транзит - на 50%.

Кияни отметил, что ежедневно через таможенный пункт проходит 400-450 грузовиков, задействованных в операциях по импорту, экспорту и транзиту.

Таможня "Шахид Шуштари", расположенная на границе с Туркменистаном, является одним из ключевых пунктов торговли и транзита Ирана со странами Центральной Азии. Годовой товарооборот через данный пункт составляет около 3,5 млн тонн.