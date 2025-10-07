Председатель парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председателя парламента Хорватии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Муса Гасымлы, послы обоих государств Анар Иманов и Бранко Зебич и другие официальные лица.