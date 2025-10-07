https://news.day.az/politics/1786409.html Председатель парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Председатель парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председателя парламента Хорватии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Муса Гасымлы, послы обоих государств Анар Иманов и Бранко Зебич и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре