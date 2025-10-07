Из комплекта смартфонов уберут зарядку

Производители начали готовиться к тому, чтобы лишить смартфоны любых комплектных аксессуаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Android Authority.

В 2020 году Apple убрала из комплекта с iPhone зарядный адаптер, а спустя время ее примеру последовали почти все производители телефонов. По прогнозу специалистов, в ближайшем будущем из комплекта смартфонов уберут и зарядный провод. Одной из первых так поступила японская фирма Sony. В коробке с ее новым девайсом Xperia 10 VII оказался только сам смартфон и документация.

Журналисты Android Authority заметили, что компания, очевидно, пошла на такой шаг ради экономии. "Sony в настоящее время не является крупным игроком на рынке смартфонов, но, похоже, эта тенденция будет набирать обороты в ближайшие пару лет", - подчеркнули авторы. В материале говорится, что производители устройств будут мотивировать свое решение заботой об экологии.