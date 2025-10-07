https://news.day.az/hitech/1786400.html Турникеты нового поколения превращают шаги в электричество - ВИДЕО Французские студенты совместно с энергетической компанией Iberdrola представили концепт турникетов, которые генерируют электричество от каждого проходящего человека, передает Day.Az Идея проста - толкаешь лопасть - кинетическая энергия превращается в ватты. Один проходящий человек генерирует 0.2 Вт.
Турникеты нового поколения превращают шаги в электричество - ВИДЕО
Французские студенты совместно с энергетической компанией Iberdrola представили концепт турникетов, которые генерируют электричество от каждого проходящего человека, передает Day.Az
Идея проста - толкаешь лопасть - кинетическая энергия превращается в ватты.
Один проходящий человек генерирует 0.2 Вт.
При среднем потоке в 4.5 млн пассажиров парижского метро, потенциальная выработка достигает 900 кВт в день.
Впрочем, главный баг системы нам показали на 00:17. Пользователь, который просто перепрыгивает турникет, не только не генерирует энергию, но и ломает всю бизнес-логику проекта.
