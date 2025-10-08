На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале. 

Как сообщает в среду Day.Az, в публикации говорится:

"Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку".