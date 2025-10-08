https://news.day.az/officialchronicle/1786692.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале. Как сообщает в среду Day.Az, в публикации говорится: "Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура.
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Как сообщает в среду Day.Az, в публикации говорится:
"Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку".
