Мерц допустил пенсионную реформу в Германии

Вскоре немцам придется нести более высокие расходы на пенсии, уход и здравоохранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит газета Bild.

"Наше население будет вынуждено тратить больше из своего располагаемого дохода на пенсии, на пенсионное обеспечение, наше население будет вынуждено тратить больше на здравоохранение и на уход в будущем", - сказал политик. Он пояснил, что это связано со старением населения, а также с ростом социальных расходов.

Однако, подчеркнул канцлер, в ближайшие шесть лет - до 2031 года - никаких серьезных проблем с финансированием пенсионной системы возникнуть не должно. Но в будущем появится необходимость провести "крупную реформу" этой системы.

Мерц пояснил, что повышать пенсионный возраст - не лучшая идея. По его мнению, стоит заняться улучшением обеспечения работников и расширением частного пенсионного страхования. Помимо этого, считает канцлер, следует изменить правила расчета страхового стажа.