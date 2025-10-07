https://news.day.az/world/1786362.html

Стихийные бедствия охватили Болгарию - ФОТО - ВИДЕО

Болгарию одновременно охватили потопы и снегопады. Как передает Day.Az, страна уже который день страдает от непогоды. В некоторых районах продолжаются проливные дожди, дома и улицы уходят под воду, а в других районах валит снег.