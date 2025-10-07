Стихийные бедствия охватили Болгарию

Болгарию одновременно охватили потопы и снегопады.

Как передает Day.Az, страна уже который день страдает от непогоды.

В некоторых районах продолжаются проливные дожди, дома и улицы уходят под воду, а в других районах валит снег.