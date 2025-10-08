На дорогах ухудшится видимость

С ночи 8 октября и утром в некоторых районах ожидается туманная погода.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Уточняется, что в связи с туманными погодными условиями в ночное и утреннее время на автомагистралях ожидается снижение видимости до 500-1000 метров.