На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С ночи 8 октября и утром в некоторых районах ожидается туманная погода.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Уточняется, что в связи с туманными погодными условиями в ночное и утреннее время на автомагистралях ожидается снижение видимости до 500-1000 метров.
