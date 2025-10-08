Затянувшиеся канализационные работы тормозят движение на этой дороге

Некоторое время назад на территории района Бинагади в столице проводились земляные работы на проезжей части дороги в связи с прокладкой канализации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, состояние дороги, соединяющей поселки Расулзаде и Бинагади, ежедневно вызывает заторы, приводит к потере значительного времени водителями и пассажирами, а также загрязнению окружающей среды.

Жители, публикующие информацию о происходящем, уже несколько месяцев требуют скорейшего завершения работ.

По информации Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, земляные работы и прокладка коммуникационных линий на указанной территории не относятся к их компетенции.

В заявлении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана уточняется, что работы на дороге в Бинагади выполняются подрядчиком по заказу строительной компании: "Этот процесс не связан с Объединенной службой водоснабжения крупных городов".