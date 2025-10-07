В Нью-Йорке с триумфом прошёл концерт Наргиз Алияровой и Карен Бентли Поллик

В зале Weill Recital Hall знаменитого Карнеги-холла в Нью-Йорке с большим успехом состоялся концерт под названием "Turquoise: A Musical Mosaic", посвящённый 140-летнему юбилею великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и объединивший богатое музыкальное наследие тюркского мира, сообщила Day.Az известный музыкант Наргиз Алиярова.

Мероприятие было организовано при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и вызвало большой интерес также дипломатических кругов. На концерте присутствовали главы и представители Постоянных представительств при ООН Азербайджана, Туркменистана, Турции и Казахстана, подчеркнув международное значение этого культурного события.

На сцене выступили известная пианистка, профессор, заслуженная артистка Азербайджана, президент "Общества национальной музыки и глобальной культуры" (NMGCS), доктор Наргиз Алиярова, а также известная скрипачка Карен Бентли Поллик. В исполнении дуэта прозвучали произведения таких композиторов, как Узеир Гаджибейли, Гара Гараев, Фархад Бадалбейли, Фирангиз Ализаде, Лала Джафарова (Азербайджан), Нуры Халмаммедов (Туркменистан), Дилором Амануллаева (Узбекистан), Нурлан Молдобасанов (Кыргызстан), Ария Турканбури (Иран) и Фазыл Сай (Турция). Особый интерес у публики вызвало исполнение казахской народной песни "Япырай".

Зрительный зал был полностью заполнен, а слушатели встречали каждое произведение восторженными аплодисментами. В завершение концерта профессор Наргиз Алиярова выразила глубокую благодарность Государственному комитету по работе с диаспорой за оказанную поддержку.

Мероприятие стало очередным примером культурной миссии NMGCS - объединять разные культуры посредством музыки. Многие произведения, представленные в рамках вечера, были исполнены в Нью-Йорке впервые и получили высокую оценку публики.

Видео концерта по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1_58SxD0XnJ4gfHjr5wW9SfmEQ-N9RBmw/view

Отметим, что пианистка, профессор, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиярова занимает особое место на международной сцене благодаря своему виртуозному мастерству и вкладу в развитие музыкальной дипломатии. Свою карьеру она начала в 9 лет и с тех пор выступила в более чем 50 городах мира, исполняя репертуар от барокко до современной академической музыки.

Среди её ярких достижений - дебюты на престижных сценах: Lincoln Center (2018), Carnegie Hall (Weill Recital Hall - 2022, Stern Auditorium - 2022), Kennedy Center (2023). В 2008 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Азербайджана, в том же году она стала лауреатом Международного конкурса имени Пьетро Ардженто в Италии. В 2010 году правительство Польши наградило её Почётным дипломом за вклад в популяризацию творчества Шопена.

В её дискографии - пять альбомов, три из которых выпущены известным бельгийским лейблом Etcetera Records. Помимо исполнительской деятельности, Н.Алиярова активно занимается педагогикой и научной работой: преподаёт в Бакинской музыкальной академии, является автором более 20 научных статей и нескольких книг. Она также является основателем и президентом "Общества национальной музыки и глобальной культуры" (NMGCS), которое организует международные конкурсы композиторов, вдохновлённых музыкальным наследием Азербайджана и тюркского мира, с целью укрепления культурного диалога и продвижения национальной музыки на глобальной арене.

Американская скрипачка Карен Бентли Поллик известна своей многогранной музыкальной карьерой, охватывающей как классический, так и современный репертуар. Её игра отличается глубиной, страстью и стремлением к расширению выразительных возможностей скрипки.

Родом из Пало-Альто (Калифорния), она обучалась у Камиллы Уикс в Сан-Франциско, а затем продолжила образование в Университете Индианы у Юваля Ярона, Йозефа Гингольда и Ростислава Дубинского, получив степени бакалавра и магистра. Она прославилась как солистка, участница мировых премьер, а также своими экспериментальными проектами с использованием электроники и мультимедиа.

Поллик выступала на международных фестивалях и в престижных концертных залах Европы и США, записала множество альбомов на своём собственном лейбле Ariel Ventures, активно продвигая творчество современных композиторов. Также она занимается педагогической деятельностью и развивает культурные обмены с помощью новаторских программ.