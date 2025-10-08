https://news.day.az/world/1786657.html Гигантские волны затопили курорт в Мексике - ВИДЕО Гигантские волны затопили курорт в Мексике. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Туристы были очень удивлены, ведь на небе нет ни единого облачка и погода совсем не ветреная. Все дело в том, что в Тихом океане образовался ураган "Присцилла", который и пригнал эти волны к побережью.
