Microsoft исправила старую ошибку Windows

Корпорация Microsoft рассказала, что наконец-то исправила ошибку обновлений Windows. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о проблеме обновления операционной системы (ОС). В процессе установки апдейт Windows может предложить пользователю закончить обновление нажатием на кнопку "Обновить и завершить работу". Считается, что компьютер должен установить необходимые файлы и выключиться. Однако вместо этого устройство перезагружается.

"Эта проблема мучает пользователей Windows 11 уже более двух лет", - заметили авторы издания. Их коллеги из TechRadar подчеркнули, что неполадки подобного рода были заметны и в Windows 10. В Microsoft заявили, что наконец-то смогли исправить ошибку - исправление уже доступно в бета-версии ОС и скоро оно появится для всех пользователей.

"Функция обновления и выключения компьютера помогает, когда у вас есть обновление Windows, ожидающее установки, и вы уже закончили работу с компьютером", - заметили авторы медиа. По их словам, очень удобно, когда можно нажать на кнопку и уйти, а компьютер сам завершит процесс обновления и выключится.