В Эквадоре атакован кортеж президента - ФОТО - ВИДЕО В Эквадоре кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован палками, камнями - и, возможно, с применением огнестрельного оружия. Как передает Day.Az, это произошло в провинции Каньяр по пути на мероприятия по общественным работам. Пять подозреваемых были арестованы, им предъявлены обвинения в терроризме и покушении на убийство.
