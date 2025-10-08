В Эквадоре атакован кортеж президента

В Эквадоре кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован палками, камнями - и, возможно, с применением огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az, это произошло в провинции Каньяр по пути на мероприятия по общественным работам.

Пять подозреваемых были арестованы, им предъявлены обвинения в терроризме и покушении на убийство.