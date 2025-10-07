Обнародованы данные об иностранных инвестициях в экономику Азербайджана за 20 лет

С 2004 по 2024 год в экономику страны было вложено свыше 344 миллиардов долларов США иностранных инвестиций.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на форуме Halal Business Forum в Баку.

По его словам, сегодня Азербайджан добился значительных успехов в диверсификации экономической модели. Проведённые социально-экономические реформы и интеграция в глобальную экономику создали широкие и благоприятные возможности для деятельности ведущих международных компаний.

"С 2004 по 2024 год в экономику страны было вложено свыше 344 миллиардов долларов США, из которых около 213 миллиардов направлены на развитие ненефтяного сектора. Недавно в рамках Первого Азербайджанского инвестиционного форума были подписаны документы по проектам общей стоимостью более 10 миллиардов долларов, что отражает доверие иностранных инвесторов и стабильную инвестиционную среду в стране.

В настоящее время доля ненефтегазового сектора в общем объёме экономики достигла 68%, и до конца года ожидается дальнейший рост этого показателя. Благодаря проводимым реформам и механизмам поддержки предпринимательства доля частного сектора в экономике страны составляет около 81%", - сказал он.

Э.Алиев отметил, что выгодное географическое положение делает Азербайджан стратегическим центром региональной экономической политики. Объём транзитных грузоперевозок по Среднему коридору растёт из года в год, и с запуском Зангезурского коридора этот показатель ещё больше увеличится.

"Созданная в стране современная инфраструктура - Бакинский международный морской торговый порт, Свободная экономическая зона Алят, а также развитая железнодорожная сеть - обеспечивают инвесторам прямой выход на глобальные рынки и высокую эффективность транзита", - подчеркнул замминистра.

По его словам, промышленные зоны, современная транспортная и цифровая инфраструктура, а также человеческий капитал создают прочную платформу для производства конкурентоспособной продукции и развития услуг.