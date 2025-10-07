Площадь посевов хлопка в Азербайджане заметно выросла

Площадь посевов хлопка в Азербайджане в 2024 году достигла 103 тысяч гектаров, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе выступления на семинаре Международной Федерации производителей текстиля (ITMF) на тему "Развитие текстильной отрасли и глобальная интеграция" в Баку.

Представитель компании отметил, что поставки хлопка в 2024 году составили 311 тысяч тонн. Это говорит о росте данного показателя в сравнении с 2023 годом на 12%: "Наши основные рынки сбыта - Турция, Туркменистан, Бангладеш, Иран и Китай.

В настоящее время расширение производства хлопка является одним из основных направлений нашей деятельности".

Т. Гаджилы подчеркнул, что в Министерстве экономики создана рабочая группа по развитию сектора хлопководства. Информация об этом будет опубликована в ближайшее время.