Объявлены дата и повестка дня очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 10 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания включены нижеследующие 14 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)".

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о внутреннем регламенте Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 113-VIIGD от 27 декабря 2024 года "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о комиссиях по защите дел и прав несовершеннолетних".

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах".

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении".

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственных услугах" (первое чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики" (первое чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности"" (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (первое чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (второе чтение).