Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Камран Газанфари - не уличный торговец, не водитель старого "Пейкана", а действующий депутат парламента Ирана. И этот уважаемый господин, судя по всему, окончательно потерял связь с реальностью.

Недавно он "взорвал эфир" заявлением, что якобы лично видел секретные файлы Пентагона. И эти файлы, по его словам, доказывают, будто Великобритания, Израиль и Азербайджан заранее спланировали крушение вертолета, на борту которого погиб Ибрагим Раиси.

Фантазия не просто буйная - эпическая. В версии Газанфари в сценарии участвовали все: от лондонских аналитиков до бакинских инженеров. Он, видимо, забыл уточнить, что операция координировалась лично инопланетянами, а для маскировки азербайджанцы еще и поменяли облачность над севером Ирана.

Ну, конечно же, всё было продумано до мелочей! Сначала Азербайджан якобы внедрил в иранские ВВС десятки "спящих агентов", которые с годами превратились в пилотов-камикадзе. Потом британцы "зачаровали" погоду, чтобы в день полета Раиси появился густой туман. А израильтяне, как уверяет фантазер, лично отвечали за поставку "палёных китайских запчастей" для президентского вертолета.

Звучит как анекдот, но преподносится как "государственная сенсация".

Итак - Камран Газанфари. Депутат. Старик с мандатом и без чести. Человек, который нашел себе ремесло в карьерной демагогии: открывает рот - из него выходит фейк, который пахнет дешевым страхом. Он заявляет, что видел "документы Пентагона", где написано, будто гибель Раиси - результат заговора Британии, Израиля и... Азербайджана. Документы Пентагона? Где они? В каком ящике, на полке или в его воображении? Это не обвинение - это фарс с печатью без чернил.

Когда падает самолет или вертолет, людям нужны факты. Им нужны ответы, а не спектакль. Официальные расследования, в том числе предварительные отчеты и итоговые заключения, указывают на едва ли не банальный набор причин: плохая погода, потеря визуального контакта и ориентации, перегруз и изношенная техника. Никаких признаков внешнего воздействия, никаких следов выстрелов или взрывов - прямой, жесткий вывод специалистов.

И вот вам картина: Bell 212 - не новинка XXI века, а машина, эксплуатируемая десятилетиями; старые копии, проблемы с поставкой оригинальных деталей из-за санкций, обслуживание по серым схемам - и вот результат. Такое сочетание - не почерк "сионистов", не коварство "британских лордов", а технико-организационная катастрофа, годами вынашиваемая в системе. Это факт, который режет по живому тем, кто привык уходить от ответственности обвинениями.

Дальше - немного о технике и логике. Вы можете верить в мифы, но техника - упрямая вещь. При нулевой или минимальной видимости даже современная система без должного обслуживания - смертельна. Приборы стареют, пилоты не имеют полноценного тренинга "по приборам", запчасти заменяются кустарно. Это не метафора - это цепь причин и следствий, которую не закрыть криками "враг!". Когда власть не может признать собственную халатность, появляется Газанфари: пироман, поджигающий дом и кричащий, что виноват сосед.

Хочется обратиться к нему не как к политическому оппоненту, а как к человеческому уроду. Вы пользуетесь смертью людей ради карьеры - это низость, достойная сожаления и презрения. Моральный удар - он сильнее физического. Его слова - это попытка вырыть место в массовом сознании, где ложь будет жить дольше, чем горе семей. Он хочет, чтобы люди плакали не о потерянных, а о придуманных врагах. Это мерзость. И ее надо разобрать по косточкам и выбросить на помойку истории.

Вот ведь как бывает: техника падает - а позор взлетает.

Президент Ирана, напомню, погиб в крушении вертолета, а вместо скорби - балаган. На сцену вылезает некий Камран Газанфари - депутат, бог бы с ним, но, увы, не шут. Хотя всё, что он говорит, звучит как плохая пародия на здравый смысл.

Он утверждает, что видел документы Пентагона. Представьте себе: сидит в Тегеране, а перед ним - отчёт Пентагона, в котором написано: катастрофа вертолета с Раиси была спланирована Британией, Израилем и Азербайджаном. Не Голливуд, не комиксы, а будто бы "секретные документы".

И тут хочется спросить: Газанфари. , вы случайно не спутали Пентагон с Telegram-каналом?

Какой Пентагон, какой заговор, когда всё очевидно даже без микроскопа?

Вертолет Bell 212, произведённый тридцать лет назад. Старая, изношенная машина, обслуживаемая через серые схемы, собранная на молитвах и заплатках. Туман, горы, перегруз, отсутствие приборов. Всё это зафиксировано иранской следственной комиссией: никаких следов внешнего воздействия, ни взрывов, ни саботажа. Просто усталое железо и усталая система, где вместо навигации - иншаллах.

И вот на этой почве вырастает конспирологическая плесень - Газанфари.

Он не ищет виноватых - он ищет сюжет. Потому что в стране, где всё рушится, удобно обвинить соседа.

Удобно сказать: "Азербайджан виноват".

Не коррупция, не техническая отсталость, не санкции, не десятилетия халатности - нет, это же, видите ли, Алиев с раввинами организовали заговор.

Сцена готова, свет включён, публика зевает, а этот человек изображает из себя пророка, хотя на деле - мелкий ремесленник от лжи.

Азербайджан в тот день направил спасателей, предложил помощь, открыл каналы связи. Турецкие дроны искали обломки, международные службы помогали.

Ирану - трагедия, миру - сочувствие.

И только Газанфари решил устроить ярмарку шизофрении: мол, всё подстроено.

Быть может, завтра он скажет, что Пентагон управляет погодой, а Азербайджан - облаками?

Поверим, что ли?

Персидская мудрость, которую нельзя выбросить: "Касе ки тухми бод кошад, тӯфон даравад" - "Кто сеет ветер, пожнет бурю". Перевод в скобках не для вас, Газанфари, а для тех, кто все еще верит вашим "документам": сеете ложь - пожнете позор.

Я не прошу у вас покаяния - вы не созданы для такого благородства. Я требую оценки от общества: человек, который использует смерть ради политического спектакля, должен быть выставлен в витрину совести. Пусть его имя станет синонимом дешевого фейка. Пусть каждый раз, когда кто-то будет читать его слова, у общества включается рефлекс: "в этом я не верю". Пусть его голос будет звучать в зале как скрежет, раздражающий слух. Это и есть моральное уничтожение - не кулаками, а правдой и презрением.

И напоследок: вы, Газанфари, неслучайно выехали на теме "врага у ворот". Это удобный прикид для тех, кто не может управлять государством и предпочитает управлять страхом. Вы - не герой и не мученик, вы - ремесленник паники. Ваши "документы" - бумажные самолеты, которые тают в руках истины. Когда правда подходит - они распадаются на пыль.

Запомните: истина - не громче лжи, она проще и тяжелее. Ложь кричит, истина действует. Вы - крик. Я - молот, бьющий по крику, пока он не превратится в ничто. И пусть этот молот будет словом, холодным, точным и беспощадным.

Вы, Газанфари, сеете ветер. Только ветер не идей, а вонь гниения.

Ваши "документы" - это тот же ветер, только в бумажном виде. Вы мнимый патриот, который превращает чужую смерть в топливо для политической дешёвки.

Вас интересует не истина, а лайки. Не факт, а фейк.

Вы кормите людей мифами, потому что реальность вам противна - она требует ответственности.

Вы плюёте на могилы, Газанфари. Вы паразитируете на смерти.

Ваши слова - шум вентиляторов, гонящих пустоту.

Ваши обвинения - дым, которым вы прикрываете прогнившую бюрократию.

Вы кричите "заговор!", потому что страшно сказать "некомпетентность!".

Вы кричите "Азербайджан!", потому что страшно сказать "мы виноваты!".

Где ваши доказательства? Где те самые "секретные документы"? Где печати, где подписи, где хоть что-то, кроме пустого звука вашего рта?

Нет ничего. Ни страниц, ни фактов, ни даже намёка на здравый смысл.

А знаете, что есть? Есть ещё одна пословица, Газанфари:

"Сухан гар аз дил бувад, бар дил нишинад" - слово, сказанное от сердца, ложится на сердце.

Ваши слова не ложатся никуда.

Они бьются об воздух, как муха о стекло, и падают вниз.

Да, вы депутат. Но вы - не представитель народа. Вы - представитель болезни. Болезни под названием страх реальности. Вас пугает современный Азербайджан - стабильный, успешный, уверенный в себе.

Вас раздражает сосед, который строит плотины и аэропорты, когда вы строите заговоры и иллюзии.

Вы называете себя защитником Ирана, но на деле - вы его позор. Вы не стоите даже винта того самого вертолета, в гибели которого вы ищете врагов.

Вертолет упал. А вместе с ним упала и ваша репутация.

Скажу словами Саади: "Дар даруге наҷот нест" - во лжи нет спасения.

Вы утонете в собственной лжи, Газанфари, и никакой Пентагон вам не поможет.

И если вас всё ещё слушают, то пусть знают: перед ними - человек, который продаёт ложь, как старьёвщик продаёт ржавое железо. Ничтожество, прикрывающее бездарность патриотизмом.

Вы - не политик, вы комментатор на помойке. Вы не следователь, вы мусорщик, который роется в пепле трагедии в поисках пиара.

И если истина - молот, то этот молот я поднимаю высоко: Азербайджан не ваш мальчик для битья.

Азербайджан - зеркало, в котором видно ваше собственное уродство.

Посмотрите туда. И, может быть, впервые в жизни, увидите правду.