Триумф азербайджанского Маэстро в Кишиневе

В Кишиневе прошел юбилейный международный оперный фестиваль, посвящённый 90-летию со дня рождения знаменитой сопрано Марии Биешу - примадонны Национальной оперы, символа молдавского оперного искусства, сообщил Day.Az главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Гулиев.

Фестиваль, словно грандиозная ария, собрал на одной сцене признанных мастеров мировой оперной сцены, более 20 специальных гостей из 12 стран - Азербайджана, Франции, Германии, Украины, Греции, Чили, Кубы, Польши, Италии, Румынии, Нидерландов, Испании - вместе с художественными коллективами Театра национальной оперы Молдовы имени Марии Биешу: солистами оперы и балета, оркестром, хором, балетной труппой и детским хором.

Открыл фестиваль шедевр Джузеппе Верди - опера "Бал-маскарад", за которой последовали балеты "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта" и оперы "Евгений Онегин", "Любовный напиток".

Настоящим украшением фестиваля стала масштабная постановка "Турандот" Джакомо Пуччини, где за дирижёрским пультом был Эйюб Гулиев. Яркая, торжественная точка в насыщенной программе! Партии Принцессы Турандот и Принца Калафа исполнили звёзды мировой сцены Кристель Ди Марко (Франция/Италия) и Диего Годой (Чили).

"Турандот" - это драматическая опера в трёх актах, действие которой происходит в древнем Пекине. Главная героиня - холодная и прекрасная принцесса Турандот, которая пообещала выйти замуж только за того, кто решит три её загадки. Если претендент не справляется - его казнят. Принц Калаф, увидев Турандот, влюбляется с первого взгляда и, несмотря на предупреждения, решает принять вызов. Он отгадывает все три загадки, но Турандот отказывается стать его женой. Тогда Калаф предлагает ей свою загадку: если она до рассвета узнает его имя, он сам готов умереть. Опера заканчивается тем, что Турандот, поражённая благородством и любовью Калафа, всё же отдаёт ему своё сердце и называет его имя - Любовь.

Спектакль прошёл при полном аншлаге: зал был заворожён, аплодисменты не смолкали, а публика долго не отпускала артистов. Это был настоящий триумф!

Среди гостей мероприятия были официальные лица и деятели культуры: посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев, генеральный директор Национального оперного театра Молдовы Николау Дохотару, директор Национальной филармонии Светлана Биволь, художественный руководитель симфонического оркестра "Радио Молдовы" Георгий Мустя и другие видные деятели.

В рамках фестиваля также прошли премьеры, спектакли для детей, мастер-классы и художественная выставка "Ave Maria" живописца Иона Морару. Атмосфера творчества, вдохновения и высокой культуры пронизывала каждый день этого музыкального праздника.

Министр культуры Молдовы Сергей Продан подчеркнул важность фестиваля: "Для артистов это международная сцена, для зрителей доступ к высоким формам искусства. У театра "Мария Биешу" есть своя постоянная аудитория, которая каждый год ждет фестиваль".

Закрыл фестиваль блистательный гала-концерт, оставивший после себя эмоции, которые ещё долго будут звучать в сердцах всех, кто стал частью этого музыкального торжества.