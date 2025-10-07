Вниманию госслужащих

В Азербайджане вновь встал вопрос о регулировании заработных плат через единую систему. В настоящее время в государственных учреждениях существует различный подход к определению зарплат в разных сферах, что порой приводит к резкой разнице в оплате у людей, занимающих одинаковые должности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, экономист Эмин Гарибли отметил, что иногда люди меняют место работы исключительно из-за уровня зарплаты, что снижает качество выполняемой работы. В результате государственные учреждения не могут формировать профессиональную кадровую базу.

По словам депутата Вугара Байрамова, для устранения этих проблем необходимо создать единую систему оплаты труда:

"В разных министерствах существуют значительные различия в зарплатах заместителей министров, руководителей аппаратов и начальников отделов. После внедрения единой системы оплаты эти различия будут устранены.

Единый подход позволит не только сократить разрыв в зарплатах, но и сэкономить средства, что, в свою очередь, приведет к увеличению зарплат сотрудников в других государственных учреждениях. Первоначальные ожидания таковы, что внедрение единой системы оплаты труда и экономия средств могут привести к росту зарплат в некоторых государственных структурах на 25-30 процентов".

По мнению специалистов, внедрение единой системы оплаты труда будет способствовать как защите прав работников, так и созданию баланса на рынке труда.

Отметим, что в настоящее время обсуждения по этому вопросу продолжаются.