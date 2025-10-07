Могут ли наличные деньги полностью исчезнуть из обращения?

В последние годы расчеты с помощью карт и мобильных приложений быстро распространились. Люди предпочитают безналичные платежи при покупках, в транспорте и во многих других сферах.

Но сможет ли рост безналичных расчетов в будущем полностью вытеснить наличные деньги?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, экономист-эксперт Асиф Ибрагимов заявил, что такая практика уже длительное время применяется во многих странах мира, но ни в коем случае не приводит к полному исчезновению наличных:

"В странах Европы использование безналичных платежей находится на очень высоком уровне, однако примерно 10-20 процентов людей по-прежнему пользуются наличными. Полное исчезновение наличных может создать определенные трудности. Например, большая часть старшего поколения, в том числе в Азербайджане, не умеет пользоваться смартфонами или банковскими картами и в основном рассчитывается наличными".

По словам Ибрагимова, наличные также важны для анонимных платежей. Иногда граждане не хотят, чтобы информация о месте и способе оплаты покупок фиксировалась:

"Кроме того, зависимость от интернета и кибератаки создают определенные риски. Например, возможны вмешательства в работу банковских систем, в результате чего банковские операции могут временно приостановиться. В таких случаях полная отмена наличных приведет к дополнительным проблемам. Несмотря на развитие и массовое распространение безналичных платежей, полностью избавляться от наличных на практике невозможно и неправильно. Они остаются хотя бы в минимальном объеме резервным средством и играют необходимую роль в некоторых сферах. С этой точки зрения полный отказ от наличных и невозможен, и нецелесообразен".