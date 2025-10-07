В Узбекистане рассказали о ключевом значении Среднего коридора в транспортной интеграции ОТГ

Сегодня в Габале пройдет 12-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) на тему "Региональный мир и безопасность". Особое значение для стран ОТГ имеет Средний коридор - ключевой транспортный маршрут, который ускоряет международные торговые потоки, способствует экономической интеграции, модернизирует транспортно-логистическую инфраструктуру и укрепляет стратегическое сотрудничество в регионе.

Как сообщили Trend в министерстве транспорта Узбекистана, для стран-членов ОТГ Средний коридор имеет ключевое значение не только с точки зрения транзитных возможностей, но и для экономической интеграции, ускорения международных торговых потоков и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры.

"По данным Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейской комиссии, к 2030 году ожидается, что объем грузоперевозок по Среднему коридору достигнет 10-11 миллионов тонн в год. Особенно в глобальных геополитических условиях после 2022 года Средний коридор приобрел актуальное значение как альтернатива Северному маршруту", - пояснил источник, передает Day.Az.

В последние годы страны ОТГ реализуют масштабные проекты по развитию Среднего коридора, и Узбекистан занимает в этом процессе одно из ведущих мест.

"В стране активно создаются и расширяются логистические центры, укрепляются международные железнодорожные связи. Начата практическая реализация проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который имеет стратегическое значение для всей Евразии", - отметили в министерстве.

По оценкам экспертов, новая железнодорожная магистраль станет кратчайшим маршрутом из Китая в Европу и на Ближний Восток. Реализация проекта позволит сократить расстояние перевозок примерно на 900 километров, а время доставки грузов - на 7-8 дней, что обеспечит значительный экономический эффект для всех участников.

"Помимо этого, Туркменистан и Узбекистан стремятся в полной мере использовать потенциал Международного морского порта Туркменбаши и международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан - Азербайджан-Грузия-Европа" (CASCA+), в частности объявлены скидки до 70% на железнодорожные перевозки по этому маршруту", - добавил представитель министерства.

В ведомстве также напомнили, что развитие Среднего коридора закреплено в концепции "Видение тюркского мира - 2040", принятой на саммите ОТГ в Стамбуле в 2021 году. Среди приоритетных задач - гармонизация тарифной политики, упрощение таможенных процедур, внедрение цифровых транспортных систем и расширение возможностей мультимодальных перевозок.

"Показательным примером цифровизации транспортных процессов стало внедрение в 2021 году электронного обмена разрешениями между Узбекистаном и Турцией через платформу E-permit. Сегодня электронный обмен налажен между всеми государствами-членами ОТГ", - отметили в министерстве.

В завершение источник подчеркнул, что Средний коридор имеет исключительное значение для государств-членов ОТГ не только как транспортно-коммуникационное направление, но и как стратегическая геоэкономическая платформа. Он позволяет превратить регион в центральное звено евразийской торговой цепочки, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, усилить туристический и культурный обмен.