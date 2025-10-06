https://news.day.az/politics/1785834.html Эрдоган посетит Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, глава Турции примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Габале 6-7 октября.
