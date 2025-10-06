Эрдоган посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Эрдоган примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Габале 6-7 октября.

Отметим, что завтра в Азербайджан с визитом также прибудет Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что ОТГ - это международная организация сотрудничества тюркских стран, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Основная цель ОТГ - развитие всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами.